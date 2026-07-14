Lottizzazione abusiva la Procura fa mettere sotto sequestro L' Incanto di Vico Equense
La Procura ha sequestrato la struttura ricettiva e agrituristica “L’Incanto” a Vico Equense, sospettata di aver realizzato lavori di lottizzazione abusiva. Negli ultimi anni, varie associazioni ambientaliste avevano sollevato dubbi sui lavori in corso nell’edificio, situato vicino al cimitero di San Francesco e con vista sul mare. La decisione di sequestro segue le indagini sulle eventuali violazioni edilizie e urbanistiche legate alla lottizzazione non autorizzata.
Negli ultimi anni diversi esponenti di associazioni ambientaliste della penisola sorrentina avevano avanzato dubbi sui lavori in corso in quella struttura ricettiva ed agrituristica a Vico Equense, situata a poca distanza dal cimitero di San Francesco, con panorama spettacolare sul mare. C’erano stati alcuni controlli da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno adesso proceduto ad eseguire un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura coordinata da Nunzio Fragliasso. Chiude dunque nel bel mezzo della stagione estiva L’Incanto, un riferimento abituale per chi nella zona trascorre le vacanze. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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