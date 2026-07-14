Lottizzazione abusiva la Procura fa mettere sotto sequestro L' Incanto di Vico Equense

Notizia in breve

La Procura ha sequestrato la struttura ricettiva e agrituristica “L’Incanto” a Vico Equense, sospettata di aver realizzato lavori di lottizzazione abusiva. Negli ultimi anni, varie associazioni ambientaliste avevano sollevato dubbi sui lavori in corso nell’edificio, situato vicino al cimitero di San Francesco e con vista sul mare. La decisione di sequestro segue le indagini sulle eventuali violazioni edilizie e urbanistiche legate alla lottizzazione non autorizzata.