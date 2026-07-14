Entro fine anno si terranno 22 incontri nelle varie zone per sensibilizzare gli anziani sulle truffe. I incontri si concentrano su come riconoscere le trappole e difendersi. La campagna invita gli anziani a ricordare che non sono soli e che la conoscenza è il primo passo per evitare raggiri. Le iniziative mirano a fornire strumenti pratici per affrontare le situazioni di rischio.

"La tua forza è sapere che non sei solo". Questa consapevolezza è il primo scudo contro i truffatori che tendono le loro trappole contro i più fragili, gli anziani in primis. A tendere loro una mano è invece il Comune di Milano che organizza cicli di incontri nei quartieri, in cui gli agenti di polizia locale e polizia di Stato raccontano i casi tipici di raggiri messi in scena e spiegano come difendersi. È il cuore del progetto Antitruffe, nato in accordo con la Prefettura. Da gennaio a giugno 2026 sono stati una decina gli incontri promossi, nelle parrocchie, in un Municipio (il Municipio 4 in via Oglio), in alcune case di comunità, in case di quartiere e uno anche in una biblioteca, a cui hanno partecipato circa 220 over 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta contro le truffe agli anziani. Entro l’anno 22 incontri nelle zone: "Ecco come non cadere in trappola"

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