L'oroscopo di mercoledì 15 giugno 2026 | Leone e Ariete vogliono esibirsi

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 giugno 2026, la Luna in Leone spinge a desiderare di mostrare le proprie capacità, mentre Mercurio retrogrado induce a riflettere e a dubitare delle decisioni prese. Questo contrasto si manifesta in modo evidente, creando tensioni tra il desiderio di esibizione e le incertezze mentali. Le persone si sentono divise tra la voglia di mettersi in luce e il bisogno di riconsiderare le proprie scelte.

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C'è un contrasto forte nell'oroscopo di mercoledì 15 luglio 2026 tra la voglia di esibirsi della Luna in Leone e Mercurio retrogrado che ripensa e dubita. Il risultato potrebbe essere macchiettistico!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo di mercoledì 17 giugno 2026

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