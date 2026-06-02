L'oroscopo di mercoledì 3 giugno 2026 | confusione emotiva per Ariete e Cancro

Mercoledì 3 giugno 2026, Mercurio quadrato a Nettuno crea confusione nelle emozioni di Ariete e Cancro. La Luna in Capricorno si scontra con Venere, accentuando l’instabilità emotiva. Le tensioni tra pianeti portano a sentimenti difficili da interpretare, con stati d’animo alterni e incertezza che si riflettono nelle relazioni personali. La giornata si caratterizza per una forte turbolenza emotiva, con sentimenti che si agitano senza una direzione precisa.

Le emozioni sono forti nell'oroscopo di mercoledì 3 giugno 2026. Ma anche molto confuse, con Mercurio quadrato a Nettuno e la Luna in Capricorno che si scontra con Venere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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