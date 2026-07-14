Il New York Times ha rivelato che un’operazione segreta condotta dal Mossad ha cercato di reclutare l’ex presidente iraniano. Secondo quanto riportato, sono stati organizzati incontri all’estero e sono stati effettuati raid sulla sua abitazione. La strategia prevedeva di trasformarlo in un possibile agente o alleato, ma i dettagli specifici sull’esito di questa operazione non sono stati resi noti.

Il New York Times ricostruisce i dettagli del tentativo del Mossad di reclutare l’ex presidente falco iraniano. La sua metamorfosi, gli incontri all’estero e il blitz per portarlo via dopo un raid sulla sua abitazione. Fino al suo no in extremis. Ora la misteriosa ricomparsa al funerale della Guida Suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - L’operazione segreta con cui Israele ha cercato di trasformare Ahmadinejad nel suo uomo a Teheran

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Temi più discussi: L’operazione segreta con cui Israele ha cercato di trasformare Ahmadinejad nel suo uomo a Teheran; Somaliland: Tel Aviv sempre più vicina a Hargeisa; Israele conduce incursioni su vasta scala, smantellando reti di traffico di armi e droga.; Iran. Ahmadinejad agli arresti domiciliari. Fallito il regime change voluto da Washington (C. Meier).

Dentro l'operazione segreta di Israele per coltivare Ahmadinejad reddit

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