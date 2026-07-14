La mostra personale intitolata ‘L’Ombra della sera’ di Bernardo Tirabosco è stata inaugurata presso la filiale di Via Don Luigi Sturzo 14 a Arezzo. Curata da Simone Ceschin, l’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 30 settembre durante gli orari di apertura della banca. L’evento presenta le opere del giovane artista, visibili in uno spazio dedicato all’interno di un istituto bancario.

Ha inaugurato la mostra personale ‘L’Ombra della sera’ del giovane artista Bernardo Tirabosco, curata da Simone Ceschin, sarà visitabile fino al 30 settembre negli orari di apertura della filiale di Via Don Luigi Sturzo 14 di Banca Tema ad Arezzo. L’esposizione fa parte del progetto ‘Futuri emergenti Italiani’, la mostra diffusa più grande d’Italia dedicata agli artisti under 35, promossa nell’ambito del progetto ‘BCC Arte&Cultura’ del Gruppo BCC Iccrea. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra arte contemporanea e territorio, confermando l’impegno di Banca Tema nella promozione della cultura. ‘Siamo lieti di ospitare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Aperta la mostra ‘L’Ombra della sera’ del giovane artista Bernardo Tirabosco, curata da Simone CeschinÈ stata inaugurata ieri ad Arezzo la mostra personale ‘L’Ombra della sera’ dell’artista Bernardo Tirabosco, curata da Simone Ceschin.

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