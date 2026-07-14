Lobotka Napoli pronto al rinnovo | Allegri riparte da lui

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka, considerato un elemento chiave del centrocampo. Nonostante i cambi di allenatore e di ciclo tecnico, il giocatore slovacco rimane un punto fermo della squadra. La società ha avviato le trattative per prolungare l’accordo, puntando sulla sua continuità e sul ruolo centrale nelle rotazioni della squadra.

Stanislav Lobotka resta uno dei punti fermi del Napoli. Cambiano gli allenatori, cambiano i cicli tecnici, ma il centrocampista slovacco continua a essere considerato un riferimento assoluto nella costruzione del gioco azzurro. Da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti, fino ad Antonio Conte e ora Massimiliano Allegri, Lobotka ha mantenuto un ruolo centrale. La sua capacità di dare equilibrio, ritmo e pulizia alla manovra lo rende ancora oggi uno degli uomini più importanti della rosa. Il regista è atteso giovedì a Castel Volturno. Si sottoporrà ai test fisici e atletici previsti prima dell’inizio della nuova stagione. Poi, venerdì, partirà con il gruppo verso Dimaro, sede del primo ritiro estivo del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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