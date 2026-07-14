Lo ’spirito’ del Cantiere Il fisioterapista Zazzaretta si trasforma in Don Chisciotte
Da cinquant’anni, uno spirito aleggia nel centro storico di Montepulciano, legato al Cantiere. Questo ‘spirito’ si riferisce all’idea originale di Hans Werner Henze, fondatore e per lungo tempo direttore del festival, e rappresenta un’energia eterea difficile da definire. A causa della sua natura intangibile, ha spesso creato difficoltà a amministratori pubblici e artisti, che si sono scontrati con le interpretazioni e le aspettative legate a questa presenza immateriale.
C’è uno ‘spirito’ che da cinquant’anni si aggira per Montepulciano e che per la sua natura eterea, diafana, risulta inafferrabile ai più. A far dannare più di un amministratore pubblico e di un artista è il cosiddetto ‘spirito del Cantiere’, ovvero il senso dell’idea primigenia di Hans Werner Henze, creatore e a lungo direttore del festival. L’obiettivo di Henze era preciso: rielaborare e semplificare le opere originali per renderle accessibili a giovani musicisti, studenti e interpreti non professionisti, permettendo loro di partecipare concretamente alla creazione artistica. Il cartellone 2026, 51esimo della serie, sembra voler rispettare questo indirizzo, visto che di Henze si celebrano i cento anni dalla nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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