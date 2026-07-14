Da cinquant’anni, uno spirito aleggia nel centro storico di Montepulciano, legato al Cantiere. Questo ‘spirito’ si riferisce all’idea originale di Hans Werner Henze, fondatore e per lungo tempo direttore del festival, e rappresenta un’energia eterea difficile da definire. A causa della sua natura intangibile, ha spesso creato difficoltà a amministratori pubblici e artisti, che si sono scontrati con le interpretazioni e le aspettative legate a questa presenza immateriale.

C’è uno ‘spirito’ che da cinquant’anni si aggira per Montepulciano e che per la sua natura eterea, diafana, risulta inafferrabile ai più. A far dannare più di un amministratore pubblico e di un artista è il cosiddetto ‘spirito del Cantiere’, ovvero il senso dell’idea primigenia di Hans Werner Henze, creatore e a lungo direttore del festival. L’obiettivo di Henze era preciso: rielaborare e semplificare le opere originali per renderle accessibili a giovani musicisti, studenti e interpreti non professionisti, permettendo loro di partecipare concretamente alla creazione artistica. Il cartellone 2026, 51esimo della serie, sembra voler rispettare questo indirizzo, visto che di Henze si celebrano i cento anni dalla nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo ’spirito’ del Cantiere. Il fisioterapista Zazzaretta si trasforma in Don Chisciotte

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