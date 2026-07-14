LIVE Napoli alle 11.30 la presentazione di Allegri | le prime parole di Max

Alle 11.30 è prevista una conferenza stampa in diretta per la presentazione di Allegri come nuovo allenatore. Nel frattempo, sono state definite le prime amichevoli del Napoli: il 22 luglio contro l’Arezzo alle 18, il 26 contro la Carrarese alle 18 a Dimaro-Folgarida, e nel mese di agosto incontri con l’Osasuna il 5, 8 e 12, sempre alle 18.

Il quadro delle amichevoli è fatto: il Napoli giocherà il 22 contro l’Arezzo (18) e il 26 con la Carrarese (18) a Dimaro-Folgarida; il 5, l’8 e il 12 agosto incontrerà l’Osasuna (18.30), il Celta Vigo (21) e l’Aris Salonicco (21). Da oggi si possono acquistare i biglietti per le gare in Trentino e dal 17 quelli per le partite in Abruzzo. Il comunicato ufficiale del Napoli è datato 3 luglio: "La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029". Come si ricorderà, il passaggio dal Milan al Napoli è stato tutt'altro che semplice perché tecnico e club rossonero dovevano trovare un accordo per la risoluzione consensuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: le prime parole del mister

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Massimiliano Allegri sarà presentato in uno dei luoghi più iconici di Napoli La conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli avverrà infatti al Teatro San Carlo martedì 14 luglio alle ore 11:30 L'evento sarà trasmesso in diretta anch x.com

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