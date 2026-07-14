Ventotto anni dopo, Max Allegri veste di nuovo la maglia del Napoli. Il 1998 con la retrocessione in Serie B, da calciatore, è ormai lontano. Adesso il livornese cerca il riscatto come allenatore dopo la delusione al Milan e muove i primi passi a Castel Volturno. Ieri l'arrivo al centro sportivo azzurro, dove Max ha incontrato il suo staff per pianificare la stagione e i primi giorni di raduno., Oggi la presentazione ufficiale del tecnico con conferenza stampa alle 11.30 al Teatro San Carlo (diretta streaming su Sportmediaset.it)., Venerdì la partenza per Dimaro, dove si svolgerà la prima parte del raduno estivo. Con quale rosa? Come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa, la priorità è relativa alle cessioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, alle 11.30 la presentazione di Allegri in diretta streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La conferenza stampa di presentazione di Max Allegri in diretta video dal San Carlo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È ufficiale, Allegri sarà presentato il 14 luglio al San Carlo alle 11.30

Leggi anche: Alle 18.30 il calendario di Serie A, ecco tutte le partite del Napoli di Allegri (LIVE)

Temi più discussi: Allegri-Napoli, svelati data e luogo della presentazione: palcoscenico... reale; Napoli, Allegri a cena con De Laurentiis: oggi la presentazione al Teatro San Carlo; Allegri è a Napoli, domani la presentazione al San Carlo; Allegri a Napoli, a cena con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

#Allegri è atterrato a #Napoli: inizia la sua avventura in azzurro – VIDEO Il video del Mattino. Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro #SanCarlo ilnapolista.it/2026/07/allegr… x.com

Max Allegri al Napoli, la presentazione del nuovo allenatore oggi in diretta dal Teatro San Carlo: dove vederla in TV e streaming LIVELa presentazione in diretta del nuovo allenatore Max Allegri a Napoli: in diretta oggi dal San Carlo alle ore 11:30 ... fanpage.it

Allegri sbarca a Napoli: tutto pronto per la presentazioneNAPOLI - La curiosità è tutta per domani, giorno della conferenza di presentazione. Appuntamento fissato alle 11.30 al Teatro San Carlo. Massimiliano Allegri parlerà per la prima volta da allenatore d ... msn.com