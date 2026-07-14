LIVE Mercato | il Sassuolo sonda Maldini Genoa oggi visite mediche per Traoré

Il Genoa ha in programma di completare l'acquisto di Hamed Traoré in prestito dall'Olympique Marsiglia, con un diritto di riscatto intorno ai dieci milioni di euro. Traoré, 26 anni, ha un passato tra Italia e Francia, avendo giocato con Empoli, Sassuolo e Napoli. Oggi sono previste le visite mediche per il giocatore. Nel frattempo, il Sassuolo ha sondato la disponibilità di un altro calciatore, Maldini.

Operazione in dirittura d’arrivo per Hamed Traoré, 26 anni, un passato italiano con Empoli, Sassuolo e Napoli, che arriva al Genoa in prestito dall’Olympique Marsiglia con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni. Il giocatore ivoriano sosterrà oggi le visite mediche a Genova prima di firmare il contratto. Giovedì andrà in ritiro con i rossoblù. Intanto il club genoano ricorrerà alle vie legali contro i manager di Stroud: nonostante un precontratto con il Genoa, ha detto sì all’Hull City. Il Sassuolo continua a sondare il mercato dei giocatori italiani e il nome che stuzzica il nuovo corso targato Alberto Aquilani è quello di Daniel Maldini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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