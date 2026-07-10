Mercato Milan LIVE | Gila visite mediche terminate Chi sarà il prossimo acquisto?

Notizia in breve

Gila ha concluso le visite mediche e ora aspetta l’ok definitivo. Il club sta valutando i prossimi passi per il mercato, ma ancora non sono stati annunciati nuovi acquisti. La sessione di trattative prosegue senza sosta, con alcune trattative in fase avanzata. La società sta lavorando per definire le operazioni in corso e annunciare eventuali nuovi arrivi nelle prossime ore.