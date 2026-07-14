L’Italia si ferma per la vittoria di Jannik Sinner, che ha riscosso grande attenzione nel Paese. Nel racconto, si descrive un episodio di una domenica pomeriggio in cui una persona ha avuto un falso allarme di infarto, con un'ambulanza chiamata e l’ambulanza che ha consigliato di recarsi al pronto soccorso. L’episodio si conclude con la persona che, pur avendo avuto un attacco di panico, non risultava in pericolo reale.

Anche l’ultima volta era domenica pomeriggio, ed era un infarto immaginario. La tizia dell’ambulanza mi aveva detto che secondo lei non stavo morendo (il fatto che stia scrivendo questo articolo costituisce spoiler: non stavo in effetti morendo) ma che per prudenza era meglio andare al pronto soccorso. Dove mi avevano fatto un elettrocardiogramma e poi mollata lì in attesa di qualcuno che mi facesse il prelievo per gli enzimi. Chiunque sia stato in un pronto soccorso è stato mollato lì, e le ore di attesa mi erano parse fisiologiche, almeno finché non avevo visto un infermiere fare il giro dei derelitti in attesa e dire a un tizio arrivato sfracellato da un incidente di moto «ma cosa sta qui a fare, tanto l’ortopedico non c’è, torni domani». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - L’Italia ferma per Sinner, e i neuroni pieni di elio degli operatori culturali

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