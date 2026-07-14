L’Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli interviene sui rumors

Da 361magazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social i rumors riguardanti la nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Manca ancora qualche dettaglio sul debutto, ma il reality continua a catturare l’attenzione del pubblico. La trasmissione è al centro delle discussioni online, anche prima dell’inizio ufficiale. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui partecipanti o sul format. La data di partenza è prevista per i prossimi mesi.

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: le sue parole diffuse sui social. Mancano ancora alcuni dettagli al debutto della nuova stagione de L’Isola dei Famosi, ma il reality è già riuscito a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Nelle ultime settimane il web è stato invaso da indiscrezioni di ogni tipo: presunti concorrenti pronti a lasciare il programma, cambiamenti dell’ultimo minuto e retroscena che avrebbero già rivoluzionato gli equilibri del cast. Un susseguirsi di voci che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra gli appassionati del format. A rompere il silenzio è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di commentare con il suo stile inconfondibile la mole di rumors circolati online. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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