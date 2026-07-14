L' intelligenza artificiale sta accorciando le carriere dei lavoratori over 55? Cosa dice lo studio del Boston College
Uno studio del Boston College analizza l'impatto dell’intelligenza artificiale sui lavoratori over 55, evidenziando che le tecnologie di automazione stanno riducendo le opportunità di impiego per questa fascia d’età. Un esempio citato riguarda un redattore che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per revisionare testi, migliorando efficienza ma potenzialmente sostituendo ruoli tradizionali. I ricercatori sottolineano che l’adozione di queste tecnologie può accelerare il pensionamento anticipato di questa categoria di lavoratori.
C'è un esempio che il ricercatore sceglie per spiegare tutto il resto, e non è un caso che sia il nostro. Immaginate un redattore, uno di quelli che apre l'articolo altrui e lo pulisce: corregge l'ortografia, verifica un numero, controlla che la frase respiri e che il lettore arrivi in fondo. Sono gesti che una macchina generativa oggi sa imitare in pochi secondi. Ma quel redattore fa anche un'altra cosa, quella che la macchina fatica a replicare: intuisce che una storia funziona, capisce cosa interessa a chi legge, decide dove guardare prima ancora che la notizia esista. Geoffrey Sanzenbacher, economista al Center for Retirement Research... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'Intelligenza Artificiale ci sta ingannando La provocazione di Paolo Bonolis.
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