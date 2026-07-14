C'è un esempio che il ricercatore sceglie per spiegare tutto il resto, e non è un caso che sia il nostro. Immaginate un redattore, uno di quelli che apre l'articolo altrui e lo pulisce: corregge l'ortografia, verifica un numero, controlla che la frase respiri e che il lettore arrivi in fondo. Sono gesti che una macchina generativa oggi sa imitare in pochi secondi. Ma quel redattore fa anche un'altra cosa, quella che la macchina fatica a replicare: intuisce che una storia funziona, capisce cosa interessa a chi legge, decide dove guardare prima ancora che la notizia esista. Geoffrey Sanzenbacher, economista al Center for Retirement Research... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'intelligenza artificiale sta accorciando le carriere dei lavoratori over 55? Cosa dice lo studio del Boston College

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Intelligenza Artificiale ci sta ingannando La provocazione di Paolo Bonolis.

Notizie e thread social correlati

L’Intelligenza Artificiale traduce meglio Latino e Greco che non le lingue moderne, ma molto di pende dal prompt. Lo studioUno studio recente ha rilevato che l’intelligenza artificiale traduce con maggiore precisione il Latino e il Greco rispetto alle lingue moderne,...

Sostenibilità, Intelligenza artificiale e crisi petrolifera: cosa ci insegna il blocco di Hormuz e cosa non sta facendo l’Europa?Due studiosi, Valentina Bosetti e Kamiar Mohaddes, hanno concordato che il capitale naturale non può essere sostituito dalla tecnologia.

Argomenti più discussi: Nasce il Business Ethics Vodcast: il nuovo format del BES dedicato all’etica dell’innovazione; Tasse, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale: chi le pagherà se i lavoratori sono già sempre di meno?.

L'intelligenza artificiale sta accorciando le carriere dei lavoratori over 55? Cosa dice lo studio del Boston CollegeL'AI ridisegna la geografia del lavoro americano, e la lezione riguarda anche l'Europa ... msn.com

Tasse, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: chi le pagherà se i lavoratori sono già sempre di meno?In Italia, tasse e contributi sul lavoro dipendente coprono il 54% di tutte le entrate pubbliche. Ma chi li pagherà se i lavoratori saranno di meno (e pochi superumani diventeranno più ricchi)? corriere.it

Carriere stabili e ben pagate al di fuori dell'infermieristica nel 2026? reddit