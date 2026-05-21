L’Intelligenza Artificiale traduce meglio Latino e Greco che non le lingue moderne ma molto di pende dal prompt Lo studio

Uno studio recente ha rilevato che l’intelligenza artificiale traduce con maggiore precisione il Latino e il Greco rispetto alle lingue moderne, anche se tutto dipende dalla qualità del prompt fornito. L’uso dell’intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo nelle attività scolastiche, con un impatto evidente nel settore delle traduzioni. Questo strumento viene impiegato sempre più frequentemente per facilitare i processi di interpretazione e comprensione di testi antichi e moderni, contribuendo a cambiare le modalità di apprendimento e di approccio alle lingue.

L’intelligenza artificiale generativa entra sempre più spesso nelle attività scolastiche quotidiane e tra gli ambiti che stanno cambiando più rapidamente c’è quello delle traduzioni. Dalle versioni di latino agli esercizi di inglese, strumenti come ChatGPT vengono utilizzati da studenti e docenti sia per produrre testi sia per verificarne correttezza e comprensione. Ma il comportamento dei modelli AI non è identico tra lingue moderne e lingue antiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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