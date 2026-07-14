L’Intelligenza Artificiale entra nelle segreterie scolastiche | Eurosofia presenta i nuovi percorsi formativi per il personale amministrativo

Notizia in breve

Sono aperte le preadesioni ai nuovi corsi di formazione dedicati al personale amministrativo scolastico, tra cui DSGA, assistenti e personale ATA. I corsi si concentrano sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi amministrativi delle scuole. Le iniziative sono promosse da un ente specializzato in formazione professionale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze del personale alle nuove tecnologie. La partecipazione è rivolta a chi opera nelle segreterie scolastiche e mira a migliorare le procedure amministrative.