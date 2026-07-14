L’Intelligenza Artificiale entra nelle segreterie scolastiche | Eurosofia presenta i nuovi percorsi formativi per il personale amministrativo
Sono aperte le preadesioni ai nuovi corsi di formazione dedicati al personale amministrativo scolastico, tra cui DSGA, assistenti e personale ATA. I corsi si concentrano sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi amministrativi delle scuole. Le iniziative sono promosse da un ente specializzato in formazione professionale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze del personale alle nuove tecnologie. La partecipazione è rivolta a chi opera nelle segreterie scolastiche e mira a migliorare le procedure amministrative.
Al via le preadesioni ai corsi tecnico-pratici dedicati a DSGA, Assistenti Amministrativi e personale ATA per integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi amministrativi della scuola. L’innovazione non è più una prospettiva futura: è una competenza indispensabile per affrontare con efficacia le sfide della scuola contemporanea. Con questa visione, Eurosofia apre le preadesioni ai nuovi percorsi formativi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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