La Cgil ha segnalato un aumento nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei call center, con conseguenze potenzialmente negative sull’occupazione. Tre aziende che impiegano circa 400 persone in città stanno adottando questa tecnologia. L’organizzazione ha evidenziato che l’adozione dell’IA potrebbe influenzare i posti di lavoro in queste attività, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di impiego o sui possibili effetti futuri.

La Cgil lancia l’allarme per l’uso sempre più massivo dell’ intelligenza artificiale. Un utilizzo sbarcato anche nei call center, che rischia di avere ripercussioni sull’ occupazione anche in città, dove sono tre le attività, che danno lavoro a circa 400 persone. "Stiamo assistendo ad una trasformazione rapidissima del settore, con chatbot, assistenti virtuali e sistemi automatizzati che sostituiscono attività fino a ieri svolte dalle persone – dicono Laura Scotti, segretaria generale della Slc Cgil della Spezia, e Tiziana Venelli, segretaria di organizzazione –. L’ innovazione tecnologica non va ostacolata, ma deve essere governata. Non possiamo accettare che l’intelligenza artificiale diventi uno strumento per giustificare esuberi e precarizzazione del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’intelligenza artificiale entra nei call center. L’allarme della Cgil

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