L’indagine su Giuseppe Barboni per il video sull’immigrato pestato | Ho fatto quello che bisognava fare

Giuseppe Barboni ha confermato di aver agito come ritenuto necessario dopo la diffusione di un video in cui si vedeva picchiare un immigrato iracheno che bloccava il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto. L’indagine sulla sua condotta è in corso, ma Barboni ha dichiarato di aver fatto ciò che riteneva opportuno. Non sono state rese note ulteriori dettagli o motivazioni riguardo alle sue azioni o alle indagini in corso.

«Ho fatto quello che bisognava fare». Giuseppe Barboni tiene il punto dopo il video in cui lo si vedeva picchiare un immigrato di origine irachena che bloccava il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto. L’imprenditore dopo un’ospitata a La Zanzar a spiega al Corriere della Sera: «Mi sarei aspettato una medaglia invece delle critiche». L’imprenditore che guida il Luxury Private group, società che fornisce a clienti facoltosi viaggi su jet privati, ville da capogiro e yacht infiniti, minaccia querele nei confronti di chi mette in dubbio il suo business. È figlio di un avvocato che l’ha denunciato per maltrattamenti e nipote di un ex senatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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