L’incredibile storia di Cartoon Saloon
Un trailer di un film Disney degli ultimi sedici anni ha mostrato scene di un cortometraggio irlandese, Cartoon Saloon, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza. La scena ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che hanno riconosciuto i personaggi e lo stile artistico del film. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, né commenti da parte delle parti coinvolte. La scena è stata condivisa sui social e ha generato discussioni tra gli utenti.
Quante volte, guardando il trailer di un film Disney uscito negli ultimi sedici anni, abbiamo pensato anche solo per una volta: ma perché non tornano all’animazione tradizionale? Perché hanno abbandonato per sempre il 2D per il 3D? Dov’è finito quel tratto a matita non sempre perfetto e pulito, ma anche sporco, irregolare e così affascinante? Ecco, in un mondo animato dominato dal 3D, c’è ancora qualche studio occidentale che resiste. Resiste e punta sull’animazione classica. Sul fascino del disegno, delle forme e soprattutto delle antiche leggende. Un fiero atteggiamento controcorrente che se ne frega dei trend, delle mode e dei gusti del pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Chocolates Ancient Secret: The Bitter Beginning
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