L’incredibile storia di Cartoon Saloon

Notizia in breve

Un trailer di un film Disney degli ultimi sedici anni ha mostrato scene di un cortometraggio irlandese, Cartoon Saloon, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza. La scena ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che hanno riconosciuto i personaggi e lo stile artistico del film. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, né commenti da parte delle parti coinvolte. La scena è stata condivisa sui social e ha generato discussioni tra gli utenti.