Una coppia di donne è stata coinvolta in un episodio durante l’Italian Poker Masters. La partita si è interrotta dopo che è stato segnalato un comportamento sospetto. La direzione del torneo ha avviato un’indagine interna. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui procedimenti in corso. La partita è stata temporaneamente sospesa, in attesa di chiarimenti ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e gli appassionati del torneo.

Dalla prima edizione dell'Italian Poker Masters sono arrivate tante storie. Dal nuovo secondo posto di Manuel Valduga, al triple up di Luca Delrio contro un solo avversario (sì.proprio così) fino ad arrivare a quel che ha combinato Lulei Hu nelle ultime mani del torneo. E uno spot è davvero pazzesco Alla domanda "con quali carte hai perso i piatti più grossi?" molti giocatori risponderanno allo stesso modo: coppia di donne. Ed è stata proprio questa starting hand a raccontare i momenti decisivi di Lulei Hu all'Italian Poker Masters di Campione. Vediamo cos'è successo Chi segue i vari tornei in giro per l'Europa (e i relativi recap su Gazzetta) conosce bene sia Lulei Hu, l'italo-cinese di Milano, sia il suo curioso stile di gioco in momenti particolari dei tornei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lulei Hu e coppia di donne: incredibile storia targata IPM

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