Luciano Ligabue ricorda il vicino di casa Pier Vittorio Tondelli, scomparso per una malattia quando il musicista stava per iniziare la sua carriera. Ligabue ha espresso il rammarico di non avergli parlato abbastanza, sottolineando il suo legame con Correggio e con le persone che vi hanno vissuto. Le memorie di Tondelli sono ancora vive nel ricordo di Ligabue, che le collega alle storie di vita vissuta nella città.

Ricordi e pensieri talmente legati a Correggio da diventare ’intimi’, con storie di vita vissuta che non possono essere distaccati dall’uomo-artista. Luciano Ligabue ha dimostrato il suo legame viscerale con Correggio anche col ricordo di Pier Vittorio Tondelli, vinto da malattia quando il rocker stava per iniziare la sua straordinaria carriera. Il ricordo di ’Vicky’ è stato evidenziato l’altra sera alla presentazione pubblica della riedizione del libro ’ Fuori e dentro il borgo ’, con Ligabue in dialogo col giornalista Andrea Scanzi e con altri ospiti. "Quella sera dovevo essere impegnato in un concerto – ha raccontato Luciano dal palco della Festa Correggio Democratica, davanti a migliaia di persone – ma avevo la febbre alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ligabue e il ’vicino di casa’ Tondelli : "Rimpiango di non avergli parlato"

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