L'NSA ha coinvolto sei ingegneri di Anthropic per lavorare su un progetto di intelligenza artificiale chiamato Mythos, che potrebbe essere usato nelle operazioni cyber offensive. Si tratta di un software progettato inizialmente per individuare vulnerabilità, ma ora potrebbe essere impiegato anche per violare reti nemiche. La collaborazione tra l’azienda e l’ente governativo si concentra su applicazioni di alta tecnologia nel settore della sicurezza informatica.

Come può un software nato per riparare falle violare reti nemiche?. Quali compiti svolgeranno i sei ingegneri di Anthropic presso la NSA?. Perché la velocità di Mythos trasforma gli analisti in semplici supervisori?. Chi controllerà le armi digitali capaci di generare attacchi autonomi?.? In Breve Sei ingegneri Anthropic opereranno direttamente presso la sede della NSA.. Accesso esteso a 150 organizzazioni distribuite in quindici Paesi diversi.. Trump introduce ordine esecutivo per la revisione sicurezza modelli avanzati.. Mythos automatizza analisi codice e creazione catene di sfruttamento software.. Anthropic collabora con la NSA per l’uso offensivo di Mythos nella cyber-sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anthropic e NSA: l’IA Mythos entra nelle operazioni cyber offensive

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La caja de Pandora está abierta: la IA va a superar a los mejores hackers humanos. Enrique Dans

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Temi più discussi: Anthropic installa ingegneri alla NSA per il modello AI Mythos; Anthropic al Pentagono Silicon Valley e intelligence, la linea che si assottiglia nei conflitti digitali; L’AI cyber fa tremare la BCE: meeting d’urgenza per discutere come arginare Mythos; Usa, Financial Times: l’Intelligence impiega l’Ia di Anthropic per condurre attacchi informatici.

ENISA in trattative con Anthropic per Mythos: cosa cambia nella cybersecurity? Link all'articolo : redhotcyber.com/post/enisa-in-… A cura di Silvia Felici #redhotcyber #news #intelligenzaartificiale #sicurezzainformatica #cybersecurity #enisa #anthropic x.com

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