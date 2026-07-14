Oggi è stata svelata un’opera di grande importanza nel quartiere di Torre Vergata. La cerimonia ha segnato il ritorno di questa struttura al territorio, dopo lavori di completamento e riqualificazione. La presentazione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla scoperta dell’opera. L’evento ha sottolineato il valore di questa realizzazione per la comunità.

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “La cerimonia di svelamento di oggi è molto importante perché consente di restituire al territorio un'opera di grande importanza e interesse in tante epoche storiche e consente di poter essere visitata da tutte le fasce della popolazione, a partire dalle scuole, per arrivare ai residenti del territorio che in qualunque momento desiderino, possono venire a visitare questo splendido museo”. Così è intervenuto, oggi a Roma, il rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata, dalla quale l'Ateneo e il quartiere romano in cui esso è situato prendono il nome. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Con Torre Vergata, restituita al territorio opera di grande importanza"

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Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata

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