L’estate che cambiò la TV | un anno fa Scotti con La Ruota rompeva l'egemonia di De Martino
Il 14 luglio 2024, Gerry Scotti con “La Ruota” ha interrotto il dominio dei programmi Rai, segnando una svolta nel panorama televisivo. La mossa ha portato a una diminuzione degli ascolti dei programmi storici e ha ridisegnato le preferenze del pubblico. Mediaset ha rafforzato la propria posizione, mentre i programmi di lunga data hanno registrato cali significativi. La rete pubblica ha subito una battuta d’arresto nel prime time, mentre i nuovi format di Scotti hanno conquistato quote di mercato.
Dal 14 luglio 2025 a oggi: come il blitz estivo di Mediaset e Gerry Scotti ha scardinato il primato dei pacchi Rai, pensionato Striscia e ridefinito la mappa della TV. Un successo incredibile, che oggi rischia di diventare una gabbia dorata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Dal 13 luglio Canale 5 rilancia The Wall che per ovvi motivi non vedrà più Gerry Scotti alla conduzione ma Max Giusti. Mediaset sta preparando un cambio di programmazione per l’estate anche nella fascia pre-serale. Con la pausa de La Ruota della Fortuna facebook