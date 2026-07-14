L’estate che cambiò la TV | un anno fa Scotti con La Ruota rompeva l'egemonia di De Martino

Notizia in breve

Il 14 luglio 2024, Gerry Scotti con “La Ruota” ha interrotto il dominio dei programmi Rai, segnando una svolta nel panorama televisivo. La mossa ha portato a una diminuzione degli ascolti dei programmi storici e ha ridisegnato le preferenze del pubblico. Mediaset ha rafforzato la propria posizione, mentre i programmi di lunga data hanno registrato cali significativi. La rete pubblica ha subito una battuta d’arresto nel prime time, mentre i nuovi format di Scotti hanno conquistato quote di mercato.