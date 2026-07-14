L' Estasi di Santa Cecilia torna alla Pinacoteca di Bologna dopo il prestito al Metropolitan di New York

«L'Estasi di Santa Cecilia» torna a casa. Dopo oltre quattro mesi di permanenza negli Stati Uniti, dove è stato concesso in prestito al Metropolitan Museum of Art di New York come protagonista della mostra «Raphael: Sublime Poetry», il capolavoro di Raffaello torna ad accogliere il pubblico nella sua sede abituale, la sala 15 della sezione dedicata al Rinascimento della Pinacoteca nazionale di Bologna. Il rientro del dipinto rappresenta un momento significativo per il museo bolognese, che ritrova uno dei capolavori più celebri e rappresentativi delle proprie collezioni. L'opera ha infatti rivestito un ruolo centrale... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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