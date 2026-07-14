L’eredità della diossina A Palazzo Arese Borromeo storie di bellezza e rinascita

Una targa ricorda la storia di Palazzo Arese Borromeo, acquistato dal Comune con i risarcimenti derivanti dalla contaminazione da diossina. La dimora seicentesca, oggi simbolo di rinascita, è legata a un passato di danni ambientali e recupero. La targa si trova su una delle colonne del palazzo, per mantenere vivo il ricordo della tragedia. L'edificio ha attraversato un percorso di riqualificazione grazie ai fondi ottenuti.

Una targa appoggiata a una colonna di Palazzo Arese Borromeo, per non dimenticare la tragedia dalla quale tutto è partito. La splendida dimora seicentesca è stata acquistata dal Comune grazie ai risarcimenti legati alla tragedia della diossina. Degli oltre 100 miliardi di vecchie lire liquidati dalla Givaudan alle vittime dei veleni dell’Icmesa, 4 miliardi e 800 milioni andarono infatti al Comune di Cesano, uno dei quattro coinvolti dalla nube tossica, che nel 1987 rogitò con la famiglia Borromeo l’acquisto del palazzo e del suo parco, uno dei più belli della Brianza. "Dal 1987 Palazzo Arese Borromeo è un bene pubblico, patrimonio della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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