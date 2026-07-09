A Palazzo Arese Borromeo si è svolto uno spettacolo di Stefano Nazzi dedicato al disastro di Seveso, in programma domenica sera. L’evento, parte della rassegna Seveso 50 organizzata dal Comune di Cesano Maderno, ha registrato il tutto esaurito. La serata ha incluso anche mostre e iniziative di approfondimento sulla vicenda dell’incidente avvenuto nel 1976 presso l’azienda Icmesa.

Tutto esaurito per lo spettacolo racconto di Stefano Nazzi dedicato al disastro di Seveso e in programma domenica sera. È l’evento clou della rassegna Seveso 50 dedicata dal Comune di Cesano Maderno al ricordo dell’incidente dell’Icmesa del 10 luglio 1976. I 500 posti a disposizione nel giardino di Palazzo Borromeo sono già prenotati. Un risultato che testimonia l’attenzione verso una vicenda che ha segnato profondamente la Brianza, contribuendo però anche a generare una nuova consapevolezza ambientale e una cultura della prevenzione che hanno avuto effetti ben oltre i confini locali. Lo spettacolo sarà anticipato domenica alle 21 dalla cerimonia di posizionamento di una targa commemorativa all’ingresso del Cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Palazzo Arese Borromeo le indagini di Stefano Nazzi e le mostre per non dimenticare

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