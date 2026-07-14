leopardi e il paesaggio ecco i nomi dei vincitori

Sono Matilde Lupi nella sezione Arte e altri linguaggi, Greta Pantanetti Gonzalez per la Narrativa e Gianluca Cervasi nella sezione Poesia i vincitori della terza edizione del concorso letterario " Leopardi e il paesaggio ", promosso dall’ Istituto Comprensivo "Sant’Agostino", coordinata dalla dirigente scolastica Gloria Gradassi, e dal Centro Nazionale Studi Leopardiani, con la collaborazione dell’associazione "Il Borgo" e del Comune di Montecosaro. Numerosi anche i riconoscimenti assegnati agli studenti degli istituti "Sant’Agostino" e "Via Tacito" di Civitanova. L’iniziativa ha coinvolto oltre 80 studenti di sei istituti comprensivi della provincia di Macerata, chiamati a confrontarsi con il tema del rapporto tra Leopardi, il paesaggio e la creatività attraverso racconti, poesie e opere artistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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