Leonardo Di Caprio e l’attrice Inde Navarrette pare abbiano iniziato a frequentarsi
Si diffonde la notizia che Leonardo Di Caprio e l’attrice Inde Navarrette siano in avvicinamento. Si parla di un possibile inizio di frequentazione tra i due. Nel frattempo, Navarrette è in trattative per interpretare il ruolo femminile principale nel film Heat 2. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle tempistiche o sulla natura della relazione.
Rumors su Leonardo Di Caprio e l’attrice Inde Navarrette (protagonista del film Obsession ) che pare abbiano iniziato a frequentarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, Inde Navarrette è in trattative per interpretare il ruolo femminile principale di Heat 2. Se l’accordo andrà in porto, affiancherà un cast già ricchissimo, con Leonardo DiCaprio e Christian Bale confermati come protagonisti del nuovo attesissimo film. La presunta relazione ha suscitato interesse a causa della notevole differenza di età tra i due, scatenando i commenti dei fan sui social media. Chi è Inde Navarrette. Inde è un’attrice americana di 25 anni (è nata il 3 marzo del 2001) che nel film Obsession interpreta il ruolo della ragazza ossessionata dal protagonista Baron ( Michael Johnston ), che con un oggetto esoterico l’ha fatta innamorare di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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