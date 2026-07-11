Dopo Obsession nessuno la chiamava più | Inde Navarrette ha portato cani a spasso per 18 mesi per pagare l’affitto

Inde Navarrette ha portato cani a passeggio per 18 mesi per pagare l’affitto, dopo che nessuno la chiamava più. È diventata uno dei volti più noti del 2026 grazie al successo del film horror che ha incassato oltre 300 milioni di dollari su un budget di 750.

Inde Navarrette è uno dei volti più popolari del 2026 grazie al successo straordinario di Obsession, il film horror che ha incassato oltre 300 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 750.000 dollari. Eppure, dietro i riflettori e le speculazioni su una possibile nomination agli Oscar, si nasconde una s toria che racconta il lato più difficile e imprevedibile dell’industria cinematografica. Durante una recente intervista con Complex News, l’attrice venticinquenne ha rivelato di aver attraversato un periodo di 18 mesi senza lavoro dopo aver terminato le riprese di Obsession nel 2024. Nonostante continuasse a presentarsi ai provini e a cercare nuove opportunità, nessun ruolo sembrava concretizzarsi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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