Mister 01 da Yannik Sinner a Laura Pausini | la pizza dei vip Una famiglia bolognese alla conquista degli Usa

Una famiglia bolognese ha avviato un’attività di pizzerie negli Stati Uniti, espandendosi rapidamente. La catena, fondata da un imprenditore locale, ha visto crescere il numero di locali aperti in diverse città del paese. Tra i clienti famosi ci sono atleti e cantanti italiani, come uno sciabolatore e una cantante. La pizza, preparata con ingredienti italiani, viene servita in locali con arredi che richiamano lo stile mediterraneo.

Bologna, 2 giugno 2026 – Un brand nato dal ‘genio italiano (e bolognese)’ che si sta allargando a macchia d’olio. E proprio l’olio, rigorosamente tricolore, è uno dei componenti essenziali della gastronomia dello chef campione del mondo Renato Viola che ha dato vita, insieme al bolognese Umberto Mascagni, a Mister 01. Il ‘famoso posto nascosto’ dove dicono in molti (compreso un certo chef Antonino Cannavacciuolo) che si mangia una delle pizze più buone al mondo. Solo negli Stati Uniti sono già stati aperti 39 locali. A raccontarne l’avventura è Andrea Mascagni, padre di Umberto, che ha avuto il merito di scoprire Miami investendo anni fa nel settore immobiliare, portandosi dietro il figlio dopo la sua laurea in economia per seguire un master nella città americana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Mister 01, da Yannik Sinner a Laura Pausini: la pizza dei vip. Una famiglia bolognese alla conquista degli UsaA Miami, 11 anni fa, il primo ristorante di Umberto Mascagni e dello chef Viola. Da lì, la nascita della catena ora popolare e apprezzata da personaggi famosi. Tra chi frequenta il loro locale anche A ... ilrestodelcarlino.it