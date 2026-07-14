Lei ci mette la faccia gli alleati la sfiduciano lo stesso col voto segreto | è il naufragio di Giorgia Meloni

Nel voto segreto, i membri della maggioranza hanno respinto un emendamento chiave della legge elettorale. La presidente del Consiglio aveva espresso preoccupazione per questa possibilità, e alla fine si è verificato ciò che temeva. La decisione ha comportato il fallimento di un provvedimento importante, con i sostenitori della legge che sono stati contraddetti da alcuni colleghi all’interno dello stesso schieramento.

Alla fine è accaduto proprio quello che la presidente del Consiglio temeva: sfruttando il voto segreto, i franchi tiratori della maggioranza hanno bocciato l'emendamento cardine della legge elettorale. E ora può succedere di tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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