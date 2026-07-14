I comitati degli idonei ai concorsi in Calabria attendono l’approvazione della legge regionale, attualmente in discussione e proposta dal centrodestra. La norma riguarda i candidati giudicati idonei nelle selezioni pubbliche. I rappresentanti dei comitati sperano che la politica approvi rapidamente la legge. Non ci sono ancora date ufficiali per il voto. La discussione si svolge nelle commissioni regionali senza ulteriori sviluppi noti.

I comitati per gli idonei ai concorsi calabresi aspettano l’approvazione della legge regionale in discussione, presentata dal centrodestra, e confidano nella politica. Le proposte dell’avvicato Tassone. In merito alle recenti evoluzioni sulla proposta di legge regionale n. 65 della Regione Calabria, il Gruppo Idonei Concorsi, rappresentato dal’ Avv. Luana Tassone, esprime l’auspicio che la legge possa essere al più preso approvata. “Non possiamo accettare alcun passo indietro rispetto al testo originario della proposta di legge-, le uniche modifiche che accetteremmo sono quelle aventi ad oggetto le proposte di emendamento che il nostro Gruppo Calabrese ha suggerito ai Consiglieri regionali firmatari e che portano un contenuto più garantista per le migliaia di idonei rappresentati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge sugli idonei in Calabria, i comitati confidano nella politica affinché si approvi subito la norma regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Calabria pronta per la legge regionale sugli idonei: una risposta adeguata a migliaia di personeLa legge regionale sulla Calabria sugli idonei sta per essere approvata dalla Prima commissione consiliare.

Precariato in Calabria: l’appello per la legge sugli idonei ai concorsiUn portavoce del movimento degli idonei pubblica amministrazione in Calabria ha chiesto una legge specifica per i candidati che hanno superato le...

Temi più discussi: Depennamento graduatoria concorso: quando è illegittimo; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'ELENCO COMPLETO anche ai fini degli elenchi regionali; Le nostre proposte per tutelare realmente tutte le professionalità del Ministero della Giustizia; Immissioni in ruolo 2026/27: autorizzato il contingente di 46.642 posti.

La Calabria pronta per la legge regionale sugli idonei: una risposta adeguata a migliaia di persone x.com

L'università italiana ha toccato il fondo? La riforma Bernini è legge reddit

La Sardegna impugna la legge sulle aree idoneeLa Regione Sardegna impugna davanti alla Corte Costituzionale la legge 15 gennaio 2026, n. 4, sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ritenuta lesiva delle prerogative statutarie e ... ansa.it

Modifica legge aree idonee, 'non serve, riprendere la Pratobello'Questa modifica dice tanto della legge 20 sulle aree idonee: è una legge nata male, già impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, che costringe il Consiglio a entrare nel merito di alcuni ... ansa.it