(LaPresse) “Chi ha tradito? Direi che è difficile saperlo col voto segreto. Questi sono i rischi che ci sono sempre coi voti segreti. Dai nostri conti più o meno una trentina di voti si sono spostati, sempre che tutti gli altri abbiano dichiarato esattamente quello che hanno fatto. Ad esempio se Futuro Nazionale non avesse detto cosa ha fatto sarebbero meno. E questo è quello che è successo. Quindi c’è stata una piccola parte della maggioranza che non ha seguito l’indicazione”. Così il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari, uscendo da Montecitorio dopo il voto che ha bocciato l’emendamento sulle preferenze relativo alla Legge elettorale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Molinari: "Non ho motivo di pensare che leghisti abbiano votato contro"

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Molinari: Non ho motivi per pensare leghisti abbiano votato no

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