Nell’Aula della Camera è iniziato l’esame della riforma della legge elettorale, chiamata ‘Stabilicum’. Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, riguardante le preferenze, ha ottenuto il consenso di Lega e Forza Italia in breve tempo. La leader di un partito di opposizione ha definito l’emendamento irricevibile e annunciato che si opporrà con un fronte compatto.

Al via nell’Aula alla Camera l’esame della riforma della legge elettorale, ovvero lo ‘ Stabilicum ‘. A far discutere è, in particolare, l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc sulle prefrenze, che ha trovato nel giro di 24 ore il via libera anche di Lega e Forza Italia. Le opposizioni, intanto, vanno all’attacco: “ Proposta irricevibile e inemendabile”. La legge elettorale e le schermaglie tra i partiti – Tutte le notizie di oggi 14 luglio Inizio diretta: 140726 13:50 Fine diretta: 140726 20:00 Punti chiave. 14:09 140726 Fratoianni (Avs): "Forzatura contro cui opposizioni saranno unite" “Quella del governo è una forzatura inaccettabile: tentano di far passare il premierato con la legge elettorale, una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Lega: “Ok a emendamento su preferenze”. Schlein: “Irricevibile, faremo muro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legge elettorale, Vannacci: Reintrodurre preferenze. E poi cita Mussolini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legge elettorale, Schlein: Irricevibile, con le altre opposizioni faremo muro

Leggi anche: Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segreto. Schlein: «Irricevibile»

Temi più discussi: Inizia la settimana decisiva per la legge elettorale; Voto ai fuorisede, FdI ora si intesta l’emendamento alla legge elettorale; Legge elettorale, Schlein: Irricevibile, opposizioni faranno muro. Ok della Lega a preferenze, anche Forza Italia verso il sì; Legge elettorale: nessun accordo sulle preferenze, roulette dell'Aula per la maggioranza.

Legge elettorale: Forza Italia orientata a votare sì a preferenze, ok della LegaIn vista dei voti previsti da oggi in Aula sulla legge elettorale, la Lega si è riunita per valutare l'emendamento proposto da FdI, Noi Moderati e Udc. Avendo riscontrato che si prevede un sistema mi ... ilmessaggero.it

Legge elettorale: ok della Lega alle preferenze, anche Fi verso il sì. Il Pd chiederà il voto segretoAl via l'esame della riforma alla Camera. Alle 12 riunione degli azzurri per decidere. Schlein: 'Faremo muro' (ANSA) ... ansa.it