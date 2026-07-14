Legge elettorale Lega | Ok a emendamento su preferenze Schlein | Irricevibile faremo muro

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’Aula della Camera è iniziato l’esame della riforma della legge elettorale, chiamata ‘Stabilicum’. Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, riguardante le preferenze, ha ottenuto il consenso di Lega e Forza Italia in breve tempo. La leader di un partito di opposizione ha definito l’emendamento irricevibile e annunciato che si opporrà con un fronte compatto.

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Al via nell’Aula alla Camera l’esame della riforma della legge elettorale, ovvero lo ‘ Stabilicum ‘. A far discutere è, in particolare, l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc sulle prefrenze, che ha trovato nel giro di 24 ore il via libera anche di Lega e Forza Italia. Le opposizioni, intanto, vanno all’attacco: “ Proposta irricevibile e inemendabile”. La legge elettorale e le schermaglie tra i partiti – Tutte le notizie di oggi 14 luglio Inizio diretta: 140726 13:50 Fine diretta: 140726 20:00 Punti chiave. 14:09 140726 Fratoianni (Avs): "Forzatura contro cui opposizioni saranno unite" “Quella del governo è una forzatura inaccettabile: tentano di far passare il premierato con la legge elettorale, una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Legge elettorale, Lega: “Ok a emendamento su preferenze”. Schlein: “Irricevibile, faremo muro”
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