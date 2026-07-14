Legge elettorale la Lega ci riprova sul terzo mandato dei governatori | l’emendamento infilato nella riforma

La Lega ha presentato un emendamento alla nuova legge elettorale per consentire ai presidenti di Regione di candidarsi per un terzo mandato. La proposta è stata inserita tra gli emendamenti in discussione oggi, 14 luglio, nell’Aula della Camera. La discussione sulla riforma elettorale prosegue con questa iniziativa, che mira a modificare le norme sui mandati dei presidenti regionali.

La Lega ci riprova con il terzo mandato per i presidenti di Regione. E lo fa infilando la proposta tra gli emendamenti alla nuova legge elettorale, da oggi 14 luglio all’esame dell’Aula della Camera. Il testo a prima firma del deputato leghista eletto in Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Panizzut, visionato da Open, interviene sulla legge quadro che disciplina le elezioni regionali con una modifica chirurgica: le parole «secondo mandato» vengono sostituite con «terzo mandato». Una riga che sarebbe sufficiente a riscrivere il principio generale al quale devono attenersi le leggi elettorali regionali, modificando direttamente l’articolo 2 della legge 2 luglio 2004, numero 165. 🔗 Leggi su Open.online

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