La Camera ha respinto a scrutinio segreto l'emendamento del centrodestra che prevedeva l'introduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La proposta non ha ottenuto il numero di voti necessari, portando al suo fallimento. La decisione è stata presa durante la seduta di oggi, senza ulteriori modifiche o discussioni successive. La maggioranza ha quindi confermato la sua posizione sulla questione, senza approvare l'emendamento.

Roma, 14 lug. (askanews) - L'aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto per un voto l'emendamento del centrodestra che introduce le preferenze nella riforma della legge elettorale. I sì sono stati 187, i no 188. L'Aula ha bocciato a scrutinio segreto, voluto dalle opposizioni, l'emendamento che mirava ad introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze nella riforma a prima firma FdI, Noi moderati e Udc. Sull'emendamento avevano annunciato il voto favorevole anche Lega e Forza Italia, nonostante non abbiano sottoscritto l'emendamento. A favore si erano espressi anche i deputati di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, la Camera boccia l'introduzione delle preferenze

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