Legge Elettorale Forza Italia e Lega cambiano idea | cosa significa sistema misto

Forza Italia e Lega hanno modificato la loro posizione sulla legge elettorale, in particolare riguardo alle preferenze. Un emendamento, presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, riguarda questa questione e si inserisce nel dibattito sulla nuova normativa. La discussione si svolge all’interno dell’assemblea della Camera, con l’obiettivo di definire il sistema elettorale e le modalità di voto. La modifica riguarda il modo in cui vengono attribuite le preferenze e il funzionamento del sistema misto.

Forza Italia e Lega cambiano orientamento su uno dei punti più discussi della nuova legge elettorale in arrivo nell’aula della Camera. Il tema è quello delle preferenze, al centro di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. La proposta prevede un sistema misto: il capolista resterebbe indicato dalle segreterie di partito, mentre per gli altri candidati sarebbe introdotta la possibilità di esprimere preferenze. Una soluzione che viene definita di mediazione, ma che ha già aperto un confronto acceso sia nella maggioranza sia tra le opposizioni. Forza Italia sarebbe pronta a sostenere l’emendamento. Anche la Lega ha annunciato il proprio orientamento favorevole, pur con alcune posizioni critiche al suo interno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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