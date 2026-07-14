La deputata M5S Carmela Auriemma attacca la maggioranza sulla riforma elettorale: “Troppi nominati, proposta inguardabile”.. “Sulle preferenze nella legge elettorale, dopo settimane di trattative e litigi, la maggioranza ha partorito un grande pasticcio con cui pensa di prendere in giro i cittadini”. Lo dichiara Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S della Provincia di Napoli. “Con la formula che propongono FdI e Nm i nominati saranno ancora tanti – prosegue Auriemma – per i partiti meno forti saranno la stragrande maggioranza o il 100%. Non solo impongono al Parlamento di discutere una legge elettorale che hanno elaborato pensando di trarne vantaggio, ma adesso sfornano anche soluzioni inguardabili per provare a non esplodere al loro interno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Legge elettorale, Auriemma (M5S): “Preferenze, grande pasticcio”

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Legge Elettorale. Intervento On. Carmela Auriemma Deputata M5S - Fondazione Matteotti 10/07/2026

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