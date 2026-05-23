Il ritiro della Lega si svolgerà il 19 e 20 giugno con la partecipazione di ministri, governatori, parlamentari e dirigenti. La presenza di tutti i convocati, tra cui Salvini, è stata confermata, anche se le date precise devono ancora essere definite. Tra gli assenti figurano i governatori di alcune regioni e un ministro, che hanno comunicato il forfait.

Tutti convocati. Ministri e governatori, ma anche parlamentari, dirigenti. Un “ritiro” di due giorni voluto dal segretario della Lega Matteo Salvini venerdì 19 e sabato 20 giugno (ancora da definire la località), per «mettere a punto proposte e programmi». L’ufficializzazione della “due giorni di incontri” è arrivata nella chat di deputati e senatori, ai quali è stato chiesto di tenersi liberi per entrambe le giornate. Ma nella chat del direttivo leghista è già arrivata la prima defezione di peso, quella di Luca Zaia: «Ho già un impegno», ha fatto sapere l’ex governatore veneto. Proprio lui che da tempo chiede più attenzione non solo sulla questione settentrionale ma anche sui temi di una destra liberale non ci sarà. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lega in ritiro due giorni con Salvini il 19-20 giugno. Forfait di Zaia e Giorgetti

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Salvini porta la Lega in ritiro il 19 e 20 giugno, Zaia dà buca: «Non ci sono»

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