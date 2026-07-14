Le semifinali dei Mondiali giocate da un match analyst | Argentina-Inghilterra sarà guerra mentale

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'analista ha descritto Argentina-Inghilterra come una sfida che si deciderà sulla tensione mentale, mentre Francia-Spagna si presenta come un confronto tecnico. Le due semifinali sono diverse: una più emotiva, l’altra più tattica. Le partite sono state studiate per prevedere gli sviluppi, considerando le caratteristiche delle squadre e le dinamiche emerse nel torneo. Le analisi si basano su dati e osservazioni dirette, senza ipotesi o commenti personali.

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Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra. Due semifinali di assoluto livello, ma due partite completamente opposte. Le abbiamo analizzate per capire cosa potrebbe succedere a fronte di quanto ci ha raccontato questo Mondiale, insieme al match analyst Luca Balbinetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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