Le più belle biblioteche storiche italiane | un viaggio tra arte sapere e memoria

Un uomo di 42 anni è stato arrestato questa mattina nel centro storico, accusato di aver tentato di rapinare una banca. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione di allarme, con l’uomo che è stato fermato davanti all’ingresso dell’istituto di credito. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti sospetti. L’arrestato è stato condotto in questura, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

C’è un tipo di silenzio che non si trova altrove. Non è il silenzio del vuoto, né quello dell’assenza. È il silenzio carico di parole, denso di secoli, che avvolge chi entra in una grande biblioteca storica italiana. L’aria ha un peso diverso. Tra scaffali che sfiorano i soffitti affrescati, tra colonne di pietra che reggono volte decorate da Tiziano o Tintoretto, la memoria dell’umanità prende forma fisica: pagine scritte a mano da monaci pazienti, codici miniati che profumano ancora di un Medioevo mai davvero scomparso, manoscritti greci e latini sopravvissuti a guerre, invasioni e al passare implacabile dei secoli. L’Italia custodisce alcune delle biblioteche più straordinarie mai costruite dall’uomo, luoghi in cui il sapere non è soltanto conservato ma incarnato nell’architettura, nell’arte, nella pietra stessa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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