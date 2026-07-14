Le più ascoltate su Radio Incontro

Un brano di Madonna, “Danceteria”, si posiziona in vetta tra le canzoni più ascoltate su Radio Incontro. La playlist combina musica italiana e internazionale, con questa traccia che domina nelle preferenze degli ascoltatori. La canzone è stata trasmessa frequentemente durante la giornata, contribuendo a far salire il brano al primo posto della classifica giornaliera. La programmazione della radio si concentra sulla varietà musicale, con attenzione alle hit più richieste.

Pisa 14 luglio 2026- Un perfetto mix tra musica italiana e internazionale nella playlist di Radio Incontro. 1. Madonna – “Danceteria” In questa calda estate, ad alzare le temperature della hit parade è arrivata la Queen assoluta del Pop. Danceteria non è un’operazione nostalgia, ma la rivisitazione del Maddy’s style a cui siamo appassionati. Da oggi non si va più in discoteca ma si va in Danceteria. 2. Cioffi – “Carmela” Lo abbiamo conosciuto con le “farfalle nello stomaco” in compagnia di Noemi. Oggi lo ritroviamo in un tormentone che sembra realizzato con le sonorità tipiche di una pizzica. Cioffi conquisterà l’estate o durerà quanto una festa sulla spiaggia? In ogni caso, Cioffi, rimane un protagonista di questa stagione con questa hit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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