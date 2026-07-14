Le migliori granite a Milano per spegnere la sete

Da nonewsmagazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni estate a Milano, si formano lunghe file di persone davanti a negozi che vendono granite. I clienti aspettano in fila per acquistare bicchieri di ghiaccio tritato, spesso pubblicizzati come autentiche granite siciliane. Le insegne con la scritta “siciliana” attirano molti, creando ressa e attese prolungate. La scena si ripete ogni anno, con la promessa di una bevanda fresca e tradizionale.

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Ogni estate a Milano si ripete la stessa liturgia: file composte davanti a vetrine luccicanti, bicchieroni di ghiaccio tritato spacciati per reliquie della Trinacria, ressa di convinti che basti la parola “siciliana” scritta sull’insegna a garantire autenticità. Diffidate delle promesse urlate: la vera granita si giudica al cucchiaio, non al claim pubblicitario, e la differenza fra un buon prodotto e un mestierante sta tutta nella consistenza, mai gommosa né acquosa, e nella materia prima, mai coperta da aromi. Ho girato tredici indirizzi tra pasticcerie storiche e gelaterie di nuova generazione, per capire dove la tradizione tiene e dove invece si scioglie insieme al ghiaccio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Le migliori granite a MilanoOgni estate a Milano, molte persone si accalcano davanti alle vetrine per acquistare granite, spesso presentate come autentiche siciliane.

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