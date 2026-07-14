Le imprese di Brescia continuano a operare nonostante le difficoltà legate alle crisi internazionali, ma devono affrontare costi elevati dell’energia e delle materie prime. Le bollette energetiche incidono sui bilanci aziendali e influenzano le scelte sugli investimenti. La pressione sui costi si traduce in un impatto diretto sui processi produttivi e sulle strategie di crescita delle imprese locali.

Le crisi internazionali entrano sempre più nei capannoni delle imprese bresciane, nelle bollette dell’energia, nei costi delle materie prime e nelle decisioni sugli investimenti. È da questa consapevolezza che è partita la 50esima edizione di «Scenari & Tendenze», l’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia presentato ieri nella sede dell’associazione. L’analisi dello scenario è stata affidata ad Achille Fornasini, docente dell’Università degli Studi di Brescia, Andrea Beretta Zanoni, docente dell’Università degli Studi di Verona, e Davide Fedreghini, responsabile del Centro Studi di Confindustria Brescia. Un confronto... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Le imprese bresciane reggono nonostante l’incertezza globale, ma resta il nodo energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Imprese, crescono i ricavi: "Ma aumenta l’incertezza a causa della crisi globale"Le medie imprese di Ravenna e Ferrara registrano ricavi in crescita, rispettivamente a 2,6 miliardi e 651 milioni di euro.

Intelligenza artigiana, il valore delle imprese bresciane che innovano senza perdere identitàIn alcune aziende manifatturiere bresciane, l’innovazione si basa ancora sulle competenze delle persone.