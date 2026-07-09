Le medie imprese di Ravenna e Ferrara registrano ricavi in crescita, rispettivamente a 2,6 miliardi e 651 milioni di euro. Aumentano anche i margini e i posti di lavoro, mentre la solidità patrimoniale si rafforza. Tuttavia, l’incertezza cresce a causa della crisi globale, che influisce sulle prospettive di sviluppo. I dati evidenziano un andamento positivo, ma la situazione resta sotto stretta osservazione per le possibili ripercussioni future.

Ricavi in aumento deciso, margini più alti, posti di lavoro aggiuntivi, una rafforzata solidità patrimoniale: restano positive le attese di crescita del fatturato delle medie imprese ravennati (2,6 miliardi di euro con 34 medie imprese) e ferraresi (651 milioni di euro con 12 medie imprese). Tuttavia, oltre 7 medie imprese su 10 ritengono che l’aumento dell’incertezza globale possa generare ricavi inferiori nei prossimi 12 mesi rispetto a uno scenario di maggiore stabilità. Forti anche le difficoltà nel reperimento del personale che interessano il 90% circa delle aziende. È quanto emerge nel XXV Rapporto sulle medie imprese industriali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese, crescono i ricavi: "Ma aumenta l’incertezza a causa della crisi globale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cala la fiducia delle imprese a causa della crisi di Hormuz. Ma crescono gli investimentiLe imprese hanno ridotto la fiducia a causa della crisi nello stretto di Hormuz, che ha influito sui mercati energetici.

VivaServizi e il bilancio 2025: ricavi in crescita e 2,5 milioni di utili. Per il futuro preoccupano i costi a causa della crisi energeticaL’assemblea dei soci di VivaServizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha approvato...

Temi più discussi: Cresce fatturato delle medie imprese; Economia del mare, valore a 225 miliardi e crescono le imprese; Top 250 Toscana, la classifica 2026 delle aziende con i ricavi più alti; Imprese estere in Italia: 0,4% delle aziende ma 21% del fatturato.

Crescono le aziende 'Controvento' della manifattura, sono il 7,4%Crescono le aziende italiane che trainano la manifattura: sono il 7,4% e generano 102,6 miliardi di ricavi. È quanto emerge dallo studio Controvento curato da Nomisma in collaborazione con Crif e ... ansa.it

Crescono ricavi e addetti per imprese Emilia R., Marche e UmbriaBologna, 11 feb. (askanews) – Ci sono le grandi case automobilistiche e i punti di riferimento del settore alimentare, ma tra le imprese che registrano aumenti per ricavi e numero degli addetti si ... affaritaliani.it