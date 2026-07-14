Le Iene fuori Max Angioni | al suo posto Andrea Pisani il rivale di Raoul Bova

Da dilei.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Iene hanno annunciato la sostituzione del conduttore Max Angioni con Andrea Pisani, noto come rivale di un attore famoso. La modifica avviene nel contesto del nuovo palinsesto autunnale di Mediaset, che prevede cambiamenti nei conduttori senza alterare i format. Angioni lascia il programma dopo averlo condotto negli ultimi anni, mentre Pisani entra a farne parte al suo posto.

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Il nuovo palinsesto autunnale di Mediaset porterà con sé grandi, e spesso inaspettate, novità. Non cambiano i format, ma i conduttori sì. Le Iene ad esempio, tra i più longevi e seguiti dei format di Cologno Monzese, potrebbe dire addio a Max Angioni, il comico che ne è stato alla guida negli ultimi anni. Al suo posto, al fianco della riconfermata Veronica Gentili, potrebbe arrivare Andrea Pisani. Anche lui comico, ma noto più per i drammi sentimentali che per le battute brillanti. Max Angioni dice addio a Le Iene. Dopo la gavetta sui palchi dell’oratorio della provincia comasca, dove è nato nel 1990, Max Angioni debutta in televisione come concorrente di Italia’s Got Talent. 🔗 Leggi su Dilei.it

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