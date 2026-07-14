Il nuovo palinsesto autunnale di Mediaset porterà con sé grandi, e spesso inaspettate, novità. Non cambiano i format, ma i conduttori sì. Le Iene ad esempio, tra i più longevi e seguiti dei format di Cologno Monzese, potrebbe dire addio a Max Angioni, il comico che ne è stato alla guida negli ultimi anni. Al suo posto, al fianco della riconfermata Veronica Gentili, potrebbe arrivare Andrea Pisani. Anche lui comico, ma noto più per i drammi sentimentali che per le battute brillanti. Max Angioni dice addio a Le Iene. Dopo la gavetta sui palchi dell’oratorio della provincia comasca, dove è nato nel 1990, Max Angioni debutta in televisione come concorrente di Italia’s Got Talent. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Le Iene, fuori Max Angioni: al suo posto Andrea Pisani, il rivale di Raoul Bova

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Max Angioni - Le dichiarazioni di Jannik Sinner

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Temi più discussi: Max Angioni via dalle Iene, chi affianca Veronica Gentili: la scelta (sorprendente) di Mediaset; Ribaltone a Le Iene, Andrea Pisani ‘frega’ Max Angioni e la scelta (giusta) su Veronica Gentili; Mediaset palinsesti 2026-2027, novità, conferme, Milo Infante.

Le Iene, fuori Max Angioni: al suo posto Andrea Pisani, il rivale di Raoul BovaSi dice che Max Angioni potrebbe dire addio a Le Iene. Al suo posto, al fianco di Veronica Gentili, potrebbe arrivare il comico Andrea Pisani ... dilei.it

Andrea Pisani nuovo conduttore de Le Iene al posto di Max Angioni?| Al fianco di Veronica Gentili…Andrea Pisani prenderà il posto di Max Angioni a Le Iene? Le ultime indiscrezioni sul possibile nuovo conduttore. ilsussidiario.net