le guerre del futuro passeranno ancora dal mare

Le guerre future continueranno a coinvolgere il mare, dove si svolgono sia conflitti che traffici commerciali. Le cronache recenti riportano episodi di tensioni e operazioni navali, mentre storicamente le battaglie marittime hanno visto partecipazioni di flotte e alleanze diverse. Le navi e gli equipaggi sono rimasti strumenti chiave in queste dinamiche, legate a obiettivi di potere e risorse. La storia e il mito si intrecciano nelle vicende legate al dominio delle acque.

Conflitti e commerci marittimi abitano le pagine di cronaca come le leggende. Appartengono alla storia come al mito. Popoli, alleanze, navi, equipaggi hanno cavalcato il tempo e le onde, rincorrendo potere e ricchezze. Secondo Tucidide nella Guerra del Peloponneso, già nel XVI secolo a.C. Creta conobbe il suo massimo splendore grazie alla sua flotta commerciale. E, nei secoli a seguire, non sono mancati i racconti di potenze forgiate con il favore di venti propizi, vascelli robusti e marinai coraggiosi. Da allora sono cambiati i nomi di approdi, le tecnologie impiegate e le merci scambiate, ma non il ruolo di equipaggi, flotte e passaggi strategici: il mare, bene comune globale, resta una dimensione ineludibile delle relazioni tra popoli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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US Navy to deploy drone boats in 2026

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