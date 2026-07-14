Lavori Enel manca l’acqua a Terranuova Bracciolini

Notizia in breve

A causa di lavori di Enel che interromperanno l’energia elettrica, Publiacqua ha comunicato che l’erogazione idrica sarà sospesa a Terranuova Bracciolini a partire dalle 8 di oggi. La mancanza di energia potrebbe durare fino a fine intervento. La sospensione riguarda alcune zone del comune e si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione sugli impianti. Nessuna stima precisa sulla durata dell’interruzione è stata fornita.