Lavori Enel manca l’acqua a Terranuova Bracciolini
A causa di lavori di Enel che interromperanno l’energia elettrica, Publiacqua ha comunicato che l’erogazione idrica sarà sospesa a Terranuova Bracciolini a partire dalle 8 di oggi. La mancanza di energia potrebbe durare fino a fine intervento. La sospensione riguarda alcune zone del comune e si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione sugli impianti. Nessuna stima precisa sulla durata dell’interruzione è stata fornita.
Arezzo, 14 luglio 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 08.00 di giovedì 16 luglio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in località Traiana. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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